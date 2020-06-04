Федеральная пассажирская компания предоставляет пассажирам скидки от 25 до 40% на индивидуальные поездки в купе и СВ

/Транспорт/

Федеральная пассажирская компания продлевает действие акций на индивидуальные поездки в купе и СВ. При единовременном выкупе всех мест в купе, к итоговой сумме будет применяться скидка 25%, при выкупе целиком СВ – скидка 40%. Воспользоваться специальным предложением пассажиры могут с 3 по 30 июня 2020 года.

Оформить проездные документы можно будет в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими предложениями. Частичный возврат проездных документов из одного заказа не производится. Количество мест по акциям ограничено.

Подробную информацию о специальных предложениях пассажиры могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Тарифы и акции".

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru