"Всех посчитают". В России хотят ввести онлайн-тахографы

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Онлайн-тахограф – это очень дорогая и не нужная вещь. Предприниматели и так отслеживают передвижение и рабочий режим своих водителей, прокомментировал в интервью радио Sputnik председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

В России протестируют онлайн-тахографы. Автоматизированная система фиксирует превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Сначала устройства испытают в общественном транспорте в 20 крупнейших агломерациях, но в дальнейшем планируют внедрить во все грузовые автомобили и автобусы. Соответствующий законопроект разработал Минтранс.

"Во всем мире существуют разные типы тахографов. Если этот тахограф установлен на автомобиль заводом-изготовителем, его эксплуатируют, пока автомобиль не спишут. У нас всеми правдами и неправдами пытаются заставить водителей переустановить на своих машинах тахографы. Выдернуть тахограф от производителя и поставить на его место новый. Во-первых, онлайн-тахограф очень дорого стоит. Во-вторых, это ненужная вещь, потому что если у водителя в кармане лежит телефон, предприниматель видит, стоит он или едет, куда он едет и где находится в данный момент. С тахографом это будет знать только государство – маршруты можно четко определить. Кроме того, хза определенную сумму мой конкурент сможет легко понять, куда вы возите грузы и предложить там свои услуги. С тахографами, которые есть во всем мире, это невозможно, там нет связи с интернетом", - сказал Александр Котов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/