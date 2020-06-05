Железнодорожники высадят на Юге России более 18 тыс. деревьев и кустарников в текущем году

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Более 18,5 тыс. деревьев и кустарников планируется высадить в границах Северо-Кавказской железной дороги в 2020 году.

Железнодорожники в текущем году продолжают озеленять территории своих предприятий. Также предполагается внести вклад в высадку растений в заповедниках, заказниках, лесхозах и парках, расположенных на территории всех регионов в границах СКЖД. В частности, представители магистрали уже не первый год сотрудничают с Кисловодским, Бештаугорским, Георгиевским и Каменским лесхозами.

Стоит отметить, что на СКЖД традиционно уделяют повышенное внимание природоохранной деятельности. Помимо высадки деревьев на магистрали занимаются содержанием полосы отвода железной дороги и охранных зон воздушных линий электропередач в нормативном санитарном состоянии. Регулярно осуществляются противопожарные опашки прилегающих территорий, проводятся волонтерские акции по уборке территории и уходу за посадками.

Кроме того, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта размещаются информационные плакаты об особо охраняемых природных территориях, в пригородных поездах идет трансляция аудиороликов, посвященных природоохранной тематике.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159