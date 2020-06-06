Компания Bentley выпустила 20 000 экземпляров внедорожника, который служит эталоном роскоши

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Компания Bentley Motors выпустила 20 000 внедорожников Bentayga с 2016 года, когда модель была запущена в производство и первые автомобили были переданы клиентам. Bentayga остается самым быстрым и самым роскошным внедорожником в мире. Автомобиль обеспечивает невероятные эмоции от вождения истинного Bentley и позволяет ощутить непревзойденную роскошь в сочетании с впечатляющей производительностью и комфортом в ежедневных поездках.

Bentley Bentayga, отмеченный многочисленными наградами, впервые заявил о себе как о новом эталоне среди внедорожников класса люкс в 2016 году. Роскошный внедорожник предлагает клиентам испытать невероятные эмоции настоящего Gran Turismo, не ограниченного ни рельефом местности, ни природными условиями. Высокая проходимость и исключительная роскошь – уникальные особенности Bentayga. Воплощающий в равной степени мощь, индивидуальность и изысканность внедорожник предназначен для тех, кто предпочитает роскошь без каких-либо компромиссов. Bentley представляет короткометражный фильм, в котором продемонстрированы впечатляющие достижения внедорожника, полностью оправдавшего возложенные на него надежды в области мощности, динамических показателей и роскоши.

Bentayga – драйвер роста сегмента роскошных внедорожников

В начале 2016 года первые внедорожники Bentley были переданы клиентам, а спустя четыре года на заводе в Крю талантливыми мастерами было собрано вручную уже 20 000 экземпляров Bentayga. Каждый внедорожник проводит на производственной линии более 100 часов, где над ним работает команда из 230 высококвалифицированных специалистов.

Рост спроса в сегменте внедорожников класса люкс также создает возможности для конкурентов, однако Bentayga, обладая многогранными достоинствами, за четыре года оставил далеко позади всех основных соперников и закрепил за собой право называться самым роскошным SUV в мире.

Источник: http://www.russia.bentleymotors.com/