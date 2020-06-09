«Байкал-Сервис» ввел экспресс-выдачу грузов

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Транспортная компания «Байкал-Сервис» запускает новый сервис по экспресс-выдаче грузов, который позволяет максимально быстро и безопасно (что актуально в период Covid-19) получить свое отправление, не задерживаясь ни одной лишней минуты в зонах оформления и выдачи.

«Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом и забрать груз оперативно, получателю достаточно уведомить нас через личный кабинет на сайте о времени прибытия на терминал, – поясняет исполнительный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Павел Семенков. – В этом случае он получает документы на груз без очереди и не тратит время на оформление, которое обычно занимает не менее пяти-шести минут. Если мы будем знать заранее время прибытия клиента, то к назначенному сроку подготовим все необходимое – оформим документы и подготовим груз к выдаче с тем, чтобы получатель быстро и легко забрал свой груз».

Это не первая экспресс-услуга компании «Байкал-Сервис». В Москве на терминале «Восточный» с июня 2019 года работает «экспресс-окно» для оформления небольших (до 5 кг) и не слишком объемных грузов.

Кроме того, этой весной «Байкал-Сервис», стремясь поддержать своих клиентов в период эпидемии Covid-19, анонсировал с десяток различных акций. Компания ввела бесконтактную доставку, отменила доплаты за доставку груза ко времени, в вечернее время, ввела бесплатный забор груза для отправителей из 500 населенных пунктов, увеличила временной интервал (с 12-00 до 14-00) для заказа услуги «забор день в день».

Сейчас в компании также действуют сезонные акции, по которым можно воспользоваться 15-процентной скидкой на перевозки медицинских товаров, велосипедов, товаров для дачи, сада и сельскохозяйственных грузов.

Исаев Артем

Источник: Предложи новость