«С мозгами и видит поле». Россия запускает уникальные беспилотные комбайны

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В битву за урожай вступают комбайны-беспилотники. Планируется, что через 3 года каждый 10 комбайн в России будет беспилотным. Уникальную технологию автономного управления сельхозтехникой разработала Cognitive Agro Pilot, а ее установкой, техобслуживанием и инженерным сопровождением займется российско-германский аграрный холдинг «ЭкоНива». Компании подписали соглашение о сотрудничестве на три года. По словам гендиректора Cognitive Technologies Ольги Усковой, это крупнейшее внедрение беспилотной техники в агросекторе. Она отметила, что работы будут вестись в 35 регионах России, более чем в 10 климатических областях.

Кстати, представители Cognitive Pilot уже приступили к обучению инженеров «ЭкоНивы» по установке и наладке умной системы, которой предстоит оборудовать до 10 тысяч комбайнов от Ленинградской области до Новосибирска. Самое главное отличие от существующей на Западе беспилотной техники в том, что российский комбайн "видит" поле, рассказала в интервью радио Sputnik генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«История в том, что установка искусственного мозга на комбайн дает ему возможность превратиться из объекта в субъект, он начинает видеть и понимать, что перед ним. То есть, это не просто управление машиной по определенной траектории, а это принятие решений. Если, например, на дороге что-нибудь валяется или выскочил человек или животное, комбайн его объедет, потому что он распознает объект. На Западе подобные технологии более примитивного толка. Это, так называемы системы параллельного вождения, которые не видят поле, а просто двигаются по определенной траектории, по сигналу со спутника и, если на поле валяется бревно, то он наедет и сломается», - отметила директор Cognitive Pilot.

Кроме того, при управлении роботом в среднем урожайность повышается на 5%, отмечает Ольга Ускова.

«Робот управляет комбайном в полном соответствии с рекомендацией агронома, он не ускоряется, не отклоняется от маршрута и не заезжает к соседу за бутылочкой. К тому же полностью исключено воровство зерна, а это еще примерно 40% по хозяйству к урожаю», - сказала Ускова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/