Погрузка сахара увеличена на СКЖД вдвое с начала текущего года

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Северо-Кавказская железная дорога наращивает перевозки социально значимых грузов. Так, за 5 месяцев текущего года со станций СКЖД отправлено 578 тыс. тонн сахара, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом погрузка овощных консервов выросла почти в 2,8 раза (отправлено 7,5 тыс. тонн), а минеральной воды, напитков и соков – на 21,6% (59,6 тыс. тонн). На Северо-Кавказской железной дороге организована оперативная поддержка участников транспортного рынка, обеспечена координация деятельности перевозчика и грузовладельцев. Особое внимание уделяется приему заказов и своевременности доставки продовольственных и других социально значимых грузов.

Напомним, что с 4 апреля ОАО «РЖД» ввело скидки до 42,5% на внутрироссийские перевозки в универсальных крытых вагонах таких социально значимых грузов, как зерновые культуры и семена, мука и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, овощи, фрукты, соки, изделия текстильной и бумажной промышленности.

Кроме того, внедрен бесплатный сервис оперативного уведомления грузоотправителей о доставке социально важных грузов, получивший название «Ваш груз прибыл!». Данный сервис позволяет оперативно констатировать факт доставки получателю отгруженной продукции.

Для быстрого и результативного реагирования на возникновение внештатных ситуаций и сбора проблемных вопросов, предложений от участников транспортного рынка организована отдельная горячая линия для грузовых перевозок по телефону 8-800-755-00-00.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159