До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%

/Транспорт/

С 10 июня пассажиры поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК" дочернее общество ОАО "РЖД") могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30%.

Приобрести билеты по выгодным ценам можно в плацкартные вагоны всех поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 10 по 30 июня 2020 года включительно. Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые (с 38 по 54).

Условия акции не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, также при оформлении проездных документов по детскому тарифу.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" –"Акции (специальные тарифы)".

Источник: ОАО "РЖД"