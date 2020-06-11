Северо-Кавказская магистраль присоединилась к Международному дню безопасности на железнодорожных переездах

/Транспорт/

Сегодня на Северо-Кавказской магистрали прошли рейды безопасности, направленные на привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Профилактические мероприятия были организованы в рамках Международного дня безопасности во всех регионах дороги. В них приняли участие железнодорожники, сотрудники ГИБДД и городских администраций.

В Ростове-на-Дону в ходе акции на переезде 1221 км по ул. Нансена представители СКЖД раздали водителям памятки и листовки, призывающие соблюдать правила дорожного движения на переездах.

По словам главного инженера Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Андрея Коломийцева, в настоящее время только в Ростовской области эксплуатируется 256 железнодорожных переездов. На многих из них сегодня также прошли профилактические мероприятия.

С начала года на переездах региона произошло 3 ДТП. Чтобы повысить уровень безопасности, в текущем году на территории Ростовской области планируется ремонт и модернизация инфраструктуры переездов на сумму более 35 млн рублей.

В Краснодарском крае и Адыгее сотрудники СКЖД и ГИБДД провели профилактические акции на 100 железнодорожных переездах. Актуальность этим мероприятиям придает тот факт, что комплексы видеофиксации, установленные на 10 переездах региона, с начала года зафиксировали около 1 тыс. нарушений.

В Минераловодском регионе, расположенном в границах Ставропольского края и пяти северо-кавказских республик, рейды безопасности прошли на 38 переездах. Участники профилактических акций раздали водителям памятки, а также провели проверку технического состояния переездов.

Профилактические акции в этот день также состоялись на железнодорожных переездах Дагестана и Чеченской Республики.

Отметим, что за 5 месяцев текущего года на переездах СКЖД произошло 10 столкновений автомобилей с поездами, в которых 3 человека погибли и 4 получили травмы различной степени тяжести. Причем все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей автомобильного транспорта.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении переездов.

Источник: ОАО "РЖД"