Более 170 хищений пресечено на СКЖД за 5 месяцев текущего года

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В январе-мае 2020 года на полигоне Северо-Кавказской железной дороги пресечено 171 хищение на сумму более 1,4 млн. рублей.

Зафиксировано почти 6,5 тыс. фактов административных правонарушений, 49 случаев хулиганства и вандализма.

Кроме того, за 5 месяцев в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружено 56 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.

В общей сложности за административные и уголовные правонарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры задержано свыше 6,6 тыс. человек.

Напоминаем, что за незаконное вмешательство в деятельность железной дороги может наступить административная либо уголовная ответственность. Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Источник: ОАО "РЖД"