Консолидированные финансовые и операционные результаты Группы НМТП за первый квартал 2020 года

/Транспорт/

Группа НМТП (LSE: NCSP; MOEX: NMTP) публикует консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2020 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составил 34,1 млн тонн, в том числе 28,3 млн тонн наливных грузов, 1,6 млн тонн навалочных грузов, 2,9 млн тонн генеральных грузов, 1,2 млн тонн грузов в контейнерах и 0,1 млн тонн прочих грузов.

Консолидированная выручка Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составила $200,07 млн, что на $39,8 млн (или на 16.6%) меньше, чем в первом квартале 2019 года. Основное изменение выручки за 1 квартал 2020 года обусловлено изменением доходов по навалочным и генеральным грузам и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов.

EBITDA Группы НМТП в отчетном периоде составила $146,4 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на 31 марта 2020 года составил $443 млн. Чистый долг Группы снизился до $375,8 млн.

Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,62 против 1,22 на начало года.

Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2020 г.

(тыс. долл. США) 3М 2020 3М 2019 Изм. Изм. % Выручка 200 070 239 885 -39 815 -16.6% EBITDA 146 404 186 684 -40 280 -21.6% Рентабельность EBITDA 73.2% 77.8% -4.6% - (Убыток) / прибыль за период -43 883 167 737 -211 620 -126.2% (тыс. долл. США) 31.03.2020 31.12.2019 Изм. Изм. % Долг (вкл. обязательства по договорам аренды) 818 767 820 581 -1 814 -0.2% Денежные средства и эквиваленты 442 990 433 480 9 510 2.2% Чистый долг 375 777 387 101 -11 324 -2.9% Чистый долг / LTM EBITDA 0,62 1,22 - -

Источник: ПАО «НМТП»