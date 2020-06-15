Консолидированные финансовые и операционные результаты Группы НМТП за первый квартал 2020 года
Группа НМТП (LSE: NCSP; MOEX: NMTP) публикует консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2020 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составил 34,1 млн тонн, в том числе 28,3 млн тонн наливных грузов, 1,6 млн тонн навалочных грузов, 2,9 млн тонн генеральных грузов, 1,2 млн тонн грузов в контейнерах и 0,1 млн тонн прочих грузов.
Консолидированная выручка Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составила $200,07 млн, что на $39,8 млн (или на 16.6%) меньше, чем в первом квартале 2019 года. Основное изменение выручки за 1 квартал 2020 года обусловлено изменением доходов по навалочным и генеральным грузам и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов.
EBITDA Группы НМТП в отчетном периоде составила $146,4 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на 31 марта 2020 года составил $443 млн. Чистый долг Группы снизился до $375,8 млн.
Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,62 против 1,22 на начало года.
Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2020 г.
|
(тыс. долл. США)
|
3М 2020
|
3М 2019
|
Изм.
|
Изм. %
|
Выручка
|
200 070
|
239 885
|
-39 815
|
-16.6%
|
EBITDA
|
146 404
|
186 684
|
-40 280
|
-21.6%
|
Рентабельность EBITDA
|
73.2%
|
77.8%
|
-4.6%
|
-
|
(Убыток) / прибыль за период
|
-43 883
|
167 737
|
-211 620
|
-126.2%
|
(тыс. долл. США)
|
31.03.2020
|
31.12.2019
|
Изм.
|
Изм. %
|
Долг (вкл. обязательства по договорам аренды)
|
818 767
|
820 581
|
-1 814
|
-0.2%
|
Денежные средства и эквиваленты
|
442 990
|
433 480
|
9 510
|
2.2%
|
Чистый долг
|
375 777
|
387 101
|
-11 324
|
-2.9%
|
Чистый долг / LTM EBITDA
|
0,62
|
1,22
|
-
|
-
Источник: ПАО «НМТП»