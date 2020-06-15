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Консолидированные финансовые и операционные результаты Группы НМТП за первый квартал 2020 года

Группа НМТП (LSE: NCSP; MOEX: NMTP) публикует консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2020 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составил 34,1 млн тонн, в том числе 28,3 млн тонн наливных грузов, 1,6 млн тонн навалочных грузов, 2,9 млн тонн генеральных грузов, 1,2 млн тонн грузов в контейнерах и 0,1 млн тонн прочих грузов.

Консолидированная выручка Группы НМТП за 1 квартал 2020 года составила $200,07 млн, что на $39,8 млн (или на 16.6%) меньше, чем в первом квартале 2019 года. Основное изменение выручки за 1 квартал 2020 года обусловлено изменением доходов по навалочным и генеральным грузам и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов.

EBITDA Группы НМТП в отчетном периоде составила $146,4 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на 31 марта 2020 года составил $443 млн. Чистый долг Группы снизился до $375,8 млн.

Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,62 против 1,22 на начало года.

Ключевые финансовые показатели Группы НМТП за 3 месяца 2020 г.

(тыс. долл. США)

3М 2020

3М 2019

Изм.

Изм. %

Выручка

200 070

239 885

-39 815

-16.6%

EBITDA

146 404

186 684

-40 280

-21.6%

Рентабельность EBITDA

73.2%

77.8%

-4.6%

-

(Убыток) / прибыль за период

-43 883

167 737

-211 620

-126.2%

(тыс. долл. США)

31.03.2020

31.12.2019

Изм.

Изм. %

Долг (вкл. обязательства по договорам аренды)

818 767

820 581

-1 814

-0.2%

Денежные средства и эквиваленты

442 990

433 480

9 510

2.2%

Чистый долг

375 777

387 101

-11 324

-2.9%

Чистый долг / LTM EBITDA

0,62

1,22

-

-

 

Источник: ПАО «НМТП»

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Категория: Новости / Транспорт

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