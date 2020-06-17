Детский восторг для каждого

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• Игрушки и аксессуары из дерева Bentley Collection, вдохновением для создания которых послужили легендарные гонщики Bentley Boys, вызовут улыбки на лицах детей всего мира

• Вдохновленный дизайном стенда британской марки на автосалоне, деревянный гараж Bentley позволит представить коллекцию игрушечных моделей, а вертолетная площадка на крыше всегда готова к приему VIP-гостей

• Подающие надежды юные водители и энтузиасты придут в восторг, впервые увидев миниатюрную модель Continental GT в саду или в своей гостиной

• В коллекции представлены уникальные предметы, от милых игрушек до развивающих настольных игр, которые оценит новое поколение поклонников Bentley. Они помогут как поддержать физическую форму, так и развивать умственные способности, оставаясь дома

Присоединяйтесь к миру Bentley: новых Bentley Boys и Bentley Girls ждут часы веселья и игр с новой эксклюзивной коллекцией Bentley, специально разработанной, чтобы порадовать и занять детей.

Деревянные гаражи и плюшевые мишки, настольные игры и мини-копии автомобилей Bentley – ребенок любого возраста найдет для себя что-то особенное. Забудьте о скуке и откройте мир новых впечатлений и замечательных достижений для юных членов семьи, среди которых могут оказаться начинающие гонщики и юные инженеры, великие математики и бесстрашные исследователи.

Моменты восторга

Великолепные классические игрушки из дерева, которые оживают силой детского воображения. Призванные вызвать интерес у юных пытливых умов, эти долговечные игрушки созданы, чтобы стать хранителями воспоминаний о времени, проведенном вместе с семьей. Игрушки Bentley отлично продуманы: они позволяют детям развиваться, сочетая радость игры с обучением. Каждая из них воплощает в себе неповторимый характер Bentley.

Деревянный гараж Bentley, похожий на стенд британской марки на автосалоне, подарит детям не один час веселой игры, которая всецело захватит их. На трех ярусах располагаются функциональные поворотные платформы, лифты с ручным управлением, а также заправочная колонка, автомойка и даже вертолетная площадка – все, что нужно малышу, чтобы весело провести время и познакомиться с миром Bentley, представив себя владельцем роскошного автомобиля британской марки. Поворотные платформы идеально подходят, чтобы представить коллекцию игрушечных моделей во всех ракурсах, лифт позволит перемещать автомобили внутри гаража, а вертолетная площадка всегда готова к приему VIP-гостей. Оформление фасада из оргстекла с логотипом Bentley по центру навеяно знаковым дизайном Bentley с ромбами.

Применяемая в производстве игрушек древесина прошла сертификацию Лесного попечительского совета (FSC) – международной организации, которая разработала 10 принципов, гарантирующих устойчивость лесопользования и минимизацию воздействия на окружающую среду.

Источник: Bentley