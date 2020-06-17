«Байкал-Сервис» расширяет присутствие в Московском регионе

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Транспортная компания «Байкал-Сервис», которая специализируется на перевозках сборных грузов, открывает новые филиалы в подмосковных городах.

Восьмого июня представительство перевозчика заработало в Коломне, десятого июня распахнет свои двери филиал в Одинцово.

«Сегодня в Московской области растет спрос на перевозки сборных грузов, поэтому мы продолжаем открывать в этом регионе свои филиалы, чтобы стать ближе к нашим клиентам, – отмечает территориальный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Андрей Федянин. – Представительства компании в Подмосковье также действуют в Реутове, Зеленограде, Подольске, Ногинске, Томилино, Пушкино и Железнодорожном, а всего по стране у нас – 113 филиалов».

С открытием новых представительств клиенты компании получают доступ к полному комплексу логистических услуг и экономию времени на своих транспортно-логистических операциях. Теперь они могут сдать груз на перевозку тогда, когда им удобно, а его отправка становится для них еще доступнее, чем это было прежде, когда у перевозчика населенный пункт в его географии перевозок имел статус «города адресной доставки».

«Новые филиалы удобно расположены для клиентов, – уточняет Андрей Федянин. – В Коломне мы находимся на въезде в город со стороны столицы: в поселке Радужный на Московской улице дом 2, это центральная магистраль, откуда рукой подать и до Новорязанского шоссе. В зону действия филиала попадают города, расположенные на юго-востоке области: Воскресенск, Луховицы, Зарайск, Озеры».

В Одинцово «Байкал-Сервис» расположился в центральной части города в технопарке на территории Одинцовского машиностроительного завода по адресу: Можайское шоссе, дом 8, в непосредственной близости от Минского шоссе. Этот филиал будет обслуживать клиентов не только из Одинцово, но и ближайших городов: Голицино, Краснознаменск, Кубинка, Звенигород.

Исаев Артем

Источник: предложи новость