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Цены на авиабилеты в России могут начать расти в конце июня, пока стоимость сохраняется на уровне прошлого года, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

"Пока цены на авиабилеты на июнь-июль не выросли. Сейчас средняя цена – от 12-13 до 24 тыс. рублей – это абсолютно сопоставимо с прошлым годом. Тем не менее, стоимость перевозки может начать повышаться в конце июня – на вылеты после 15 июля", — сказала она.

Ломидзе заметила, что с перевозчиками риск повышения цен чуть больше, чем с гостиницами, поскольку конкуренция в этой области ниже. Она добавила, что в условиях соблюдения социальной дистанции авиаперевозка будет востребована больше, чем железнодорожная.

"Если говорить о ценах на проживание, то пока в открывшихся средствах размещения Краснодарского края и Ставрополья они также остались на уровне прошлого года. Цена составляет от 2,5 до 4 тыс. рублей на человека в сутки в комфортном средстве размещения с питанием. Где-то входит завтрак, где-то даже трехразовое питание. Можно найти места за 1,2-1,5 тысячи рублей на человека, а также за 15-20 тыс. рублей", — рассказала она.

В то же время в Крыму, по словам эксперта, в последние дни появилась тенденция к повышению цен. "Это классическая ошибка российского ценообразования – за счет одного клиента компенсировать потери от десяти. Некоторые крымские объекты пошли по этому пути. Обычно это кончается недозагрузкой и резким обрушением цен в середине сезона, потому все остальные придерживаются нормальной ценовой политики", — отметила она.

Ломидзе подчеркнула, что отбить потери – это очевидная мысль, но если повысить цены, люди не поедут. А бизнес в основном зарабатывает именно на массовом потоке. По ее мнению, в сегменте массового отдыха Крым в этом году не обойдет по популярности Краснодарский край.

Источник: https://tourism.interfax.ru/