Вагоны-рестораны вновь открыты для пассажиров

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Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны.

Вагоны-рестораны, курсирующие в составе поездов дальнего следования, снова открывают двери для посетителей. Обслуживание пассажиров будет осуществляться с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических мер.

Так, предусмотрен постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники обеспечены медицинскими масками и перчатками, которые подлежат регулярной замене. В помещениях вагонов-ресторанов не реже двух раз в день проводится дезинфекция с применением специальных средств.

Кроме того, для посетителей вводятся ограничения по размещению – за одним столиком может сидеть не более двух человек.

Вагоны-рестораны были закрыты для посещения в соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года. В поездах, где они продолжали курсировать, пассажиры могли заказать еду с доставкой на свое место.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159