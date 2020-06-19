Спрос на услугу по перевозке в багажных купе в мае вырос на 5%

/Транспорт/

В мае 2020 года для перевозки багажа в специализированных купе поездов формирования Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" пассажиры оформили 177 документов. Это на 5% больше, чем в апреле 2020 года.

В общей сложности в мае текущего года для перевозки личных вещей было оформлено более 317 мест в специализированных купе, что также больше, чем в апреле 2020 года (+6%).

Перевозка личных вещей в багажных купе традиционно пользуется популярностью у пассажиров. Стабильный спрос на услугу объясняется тем, что при ее заказе багаж следует в одном поезде с хозяином.

Перевозку багажа можно оформить в билетной кассе, в том числе предъявив купленный электронный билет. Данную услугу также можно заказать на сайте ОАО "РЖД" во время приобретения билета на поезд или к электронному билету, купленному ранее. При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами перевозки, который он должен распечатать.

Багаж сдается в отдельное купе непосредственно при посадке пассажира в поезд при предъявлении распечатанного контрольного купона.

Напомним, в багажные купе принимается до трех мест багажа от одного пассажира. Габариты каждого по сумме трех измерений (ширина, длина и высота) должны быть не более 180 см, вес – до 75 кг. Общий допустимый вес багажа – до 200 кг.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159