Более тысячи сотрудников СКЖД повысили квалификацию в дистанционном режиме

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Более тысячи сотрудников Северо-Кавказской железной дороги за последние три месяца прошли обучение по программам повышения квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. Среди них – машинисты локомотивов, дежурные по железнодорожным станциям, бригадиры и монтеры пути электромонтеры контактной сети и представители других специальностей.

При этом с использованием вебинарных комнат было проведено 50 аттестационных зачетов и квалификационных экзаменов.

В настоящее время очно-дистанционное обучение в Северо-Кавказском учебном центре профессиональных квалификаций проходит 37 групп.

Образовательный процесс организован благодаря разработанным учебно- методическим комплексам, включающим презентации, интерактивные упражнения и тестовые задания.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159