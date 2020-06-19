Волонтеры-железнодорожники выполнили 540 заявок пенсионеров, находящихся в самоизоляции

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На Северо-Кавказской железной дороге продолжает работать волонтерский отряд для оказания помощи одиноким ветеранам-железнодорожникам, находящимся в режиме самоизоляции.

За два месяца работы добровольцы выполнили около 540 заявок по доставке продуктов и медикаментов во всех пяти регионах СКЖД. Еще 700 пожилых людей получили консультативную поддержку. В основном пенсионеров интересовали вопросы, связанные с заполнением документов, вызовом врача и работой в Интернете.

Волонтеры также обзвонили более 6,5 тыс. ветеранов-железнодорожников, предложив им свою помощь.

Напомним, что добровольческий отряд СКЖД насчитывает более 160 молодых железнодорожников. Все они прошли онлайн-курсы по оказанию помощи пожилым людям, получив соответствующие сертификаты.

Особое внимание при общении с пенсионерами уделяется мерам безопасности. Волонтеры работают в медицинских масках и перчатках, не заходят в квартиры, оставляя пакеты со всем необходимым у дверей.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159