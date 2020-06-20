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АО «НСРЗ» выполнило доковые работы

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что в доке № 3 акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в Группу НМТП) были выполнены доковые работы по спуску судов.

Из дока выведены буксиры «Алиот» и «Бравый». На судах выполнены ремонтные работы в объёме требований Российского морского регистра судоходства и заявок заказчика. Освидетельствованы корпуса буксиров, винто-рулевые колонки. Выполнен ремонт электрооборудования, вспомогательных механизмов, арматуры и систем. Произведена покраска корпусов судов.

В доке остаются суда «Двина» и «Инженер Потурнак».

Источник: ПАО «НМТП»

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Категория: Новости / Транспорт

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