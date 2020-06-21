Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ

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Принятое решение простимулирует спрос на этот вид топлива.

Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе. Новый порядок подразумевает повышение в 2020 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.