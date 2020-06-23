Депутаты ЗСК собираются внести изменения в Закон об «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае».

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Это даст возможность использовать электромобили в качестве такси.

Действующий закон гласит, что автомобиль такси должен быть не ниже второго экологического класса. У электромобилей экологический класс не указывается, поэтому их владельцы сейчас не имеют права законно осуществлять деятельность по перевозке граждан.

По этому поводу высказался председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он обратил внимание коллег на то, что в период карантина услуги такси пользовались высоким спросом у населения региона. По объективным причинам многие воспользовались этим способом заработка. Но не владельцы электрокаров. «Благодаря этим изменениям мы расширим возможности ведения бизнеса в данном секторе», - подчеркнул Бурлачко.