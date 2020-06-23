/Транспорт/

Депутаты ЗСК собираются внести изменения в Закон об «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае».

 Это даст возможность использовать электромобили в качестве такси.

Действующий закон гласит, что автомобиль такси должен быть не ниже второго экологического класса. У электромобилей экологический класс не указывается, поэтому их владельцы сейчас не имеют права законно осуществлять деятельность по перевозке граждан.
По этому поводу высказался председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он обратил внимание коллег на то, что в период карантина услуги такси пользовались высоким спросом у населения региона. По объективным причинам многие воспользовались этим способом заработка. Но не владельцы электрокаров. «Благодаря этим изменениям мы расширим возможности ведения бизнеса в данном секторе», - подчеркнул Бурлачко.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

COVID-19 или это новый вирус?

Депутаты ЗСК собираются внести изменения в Закон об «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае».

Массовая авария с участием грузовика произошла, есть жертвы

87 медиков Покровской больницы в Петербурге заразились COVID-19. Главврач получила звание Героя Труда за борьбу с инфекцией

«Люди спрашивают, не Марсу ли, богу войны, он посвящен?»