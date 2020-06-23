Количество пассажиров, отправленных в мае с крупнейших вокзалов увеличилось вдвое

/Транспорт/

В мае 2020 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено около 380 тыс. пассажиров. Это в два раза больше по сравнению с апрелем текущего года.

Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров в минувшем месяце пришлась на вокзальные комплексы Краснодара, Ростова-на-Дону и Черноморского побережья.

Так, лидером по количеству отправленных пассажиров стал вокзал Краснодар-1 (53,6 тыс.), второе место у Ростова-Главного (52,1 тыс.). Далее следуют Сочи (24 тыс.), Адлер (21 тыс.), Туапсе (14,7 тыс.), Новороссийск (13,5 тыс.) и Минеральные Воды (10,8 тыс.).

Источник: ОАО "РЖД"