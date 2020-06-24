«Байкал-Сервис» начал выдавать грузы по смс по всей стране

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Этот сервис максимально упрощает получение грузов на терминалах для клиентов.

С 16 июня во всей региональной сети ТК «Байкал-Сервис» вводится новая услуга – выдача грузов по смс-коду.

Ранее эта услуга была доступна только клиентам, отправляющим грузы из Москвы в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Москву. Теперь этим сервисом могут воспользоваться клиенты в любом филиале компании.

«После прибытия груза на станцию назначения наш сотрудник отправляет смс с четырехзначным кодом подтверждения на контактный номер телефона получателя, указанный отправителем при оформлении квитанции, — пояснил механизм действия руководитель отдела управления проектами ООО «Байкал-Сервис ТК» Евгений Тарасов. — Чтобы получить груз, клиенту достаточно сообщить полученное число специалисту на терминале».

Этим сервисом можно воспользоваться при условии, что получатель является физическим лицом, вес груза не превышает 50 килограммов, а его объявленная ценность укладывается в сумму до 300000 рублей.

Источник: предложи новость