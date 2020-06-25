Решения по техосмотру просят отменить

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В условиях пандемии коронавируса нужно пересматривать систему техосмотра с точки зрения экономики и безопасности, рассказал в интервью радио Sputnik директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО. По их мнению, недопустимо выдавать страховые полисы без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса. Более того, из-за принятого в прошлом году закона компании оказались на грани банкроства.

Напомним, Госдума приняла законопроект о реформе ТО, согласно которому новые легковые машины до четырех лет проверку смогут не проходить, от четырех до десяти лет – проходить проверку каждые два года, и лишь машины старше десяти лет – каждый год. Кроме того, в условиях пандемии можно оформлять ОСАГО без диагностической карты до 30 сентября.

"Количество ДТП из-за технической неисправности не настолько велико, даже когда это были советские времена, то есть это не больше 1% от всех ДТП. Вопрос больше стоит другой – о сохранении рабочих мест и бизнеса, который в момент пандемии не работал. Сейчас люди тоже имеют отсрочку и вряд ли будут проходить технический осмотр. Соответственно бизнес потихонечку загибается, нет возможности оплачивать и содержать специалистов. Поэтому требование операторов разумно. Но решение не в отмене или возврате проведения ТО, надо смотреть на международный опыт и понимать, что прежних условий в ближайшее время не будет. Нужно пересматривать саму систему с точки зрения экономики и безопасности", – считает Сергей Канаев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/