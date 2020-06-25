Уровень травмирования снизился в Краснодарском регионе СКЖД на треть за 5 месяцев текущего года

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За 5 месяцев текущего года количество случаев травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры Краснодарского края и Адыгеи снизилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В январе-мае 2020 года из-за несоблюдения правил нахождения в зоне движения поездов 13 человек погибли и трое были травмированы. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 18 погибших и шестеро пострадавших.

Основной причиной несчастных случаев остается хождение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом.

В настоящее время в Краснодарском регионе СКЖД реализуется комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Железнодорожники проводят лекции и беседы о правилах поведения на железной дороге в учебных заведениях, на предприятиях, а также среди жителей домов, находящихся рядом с железной дорогой. В местах посадки и высадки пассажиров устанавливаются знаки и плакаты, напоминающие о мерах предосторожности.

Северо-Кавказская магистраль призывает граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Источник: ОАО "РЖД"