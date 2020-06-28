«Ласточки» возвращаются в расписание на Юге России

/Транспорт/

С 27 июня восстанавливаются в расписании некоторые электропоезда «Ласточка» в южных регионах России, отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Возобновляется движение «Ласточек» № 819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск, № 807/808 Ростов – Краснодар – Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе – 28 июня), а также поездов № 823/824, 827/828 Краснодар – Анапа.

Продажа билетов уже открыта. Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «Пассажирам».

Источник: ОАО "РЖД"