Школьные билеты в двухэтажные купейные вагоны можно купить за половину стоимости плацкартного билета с 1 июля

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Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД предоставит 50% скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов.

Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне.

Несмотря на снижение перевозок пассажиров, холдинг «РЖД» также продолжает выполнять свои обязательства о предоставлении школьникам в период летних каникул скидки в размере 50% на билеты в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России.

Начиная с 2016 года, на льготных условиях в летний период холдингом «РЖД» перевезено свыше 10 млн детей в пассажирских и скорых поездах дальнего следования, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот, составил почти 12 млрд рублей. Это позволяет значительно сэкономить средства на летний отдых семьям с детьми. Школьники теперь круглогодично могут путешествовать с 50% скидкой в двухэтажных купейных, плацкартных, общих пассажирских вагонах и вагонах с местами для сидения 2, 3 классов моторвагонного подвижного состава формирования АО «ФПК».

Детские перевозки являются одним из приоритетных сегментов пассажирских перевозок холдинга РЖД, которому уделяется самое пристальное внимание. На постоянной основе действует «детский тариф» для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного «взрослого» тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно.

Двухэтажные поезда холдинга «РЖД» пользуются большим спросом у пассажиров и курсируют на наиболее популярных направлениях российских железных дорог, включая курорты Черноморского побережья и Кавказские Минеральные Воды.

Для удобства и безопасности пассажиров вагоны оснащаются современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийными системами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. В вагонах типа СВ каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.

Источник: ОАО "РЖД"