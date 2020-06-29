Поезда дальнего следования спустя 23 года возобновили движение через Волгодонск

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Холдинг «РЖД» возобновил курсирование поездов дальнего следования через Волгодонск в Ростовской области, прекращенное 23 года назад. Первый состав, прибыл на станцию 28 июня.

Поезд №465/466 Астрахань – Имеретинский курорт теперь курсирует по измененному маршруту через участок Морозовская – Волгодонская – Куберле.

Для жителей города и многих других населенных пунктов, расположенных на данном направлении, это стало долгожданным событием. Теперь они смогут без пересадок путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России.

Открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

На первом этапе, три года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 километров железнодорожного пути на участке Волгодонская – Морозовская, законсервированного еще в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения РФ.

В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская – Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Здесь построили 7 модульных зданий для осуществления контроля за движением поездов, установили около 140 светофоров и уложили более 300 км магистрального кабеля. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2,5 км.

Все это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая – Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Отметим, что модернизация данного участка будет способствовать внедрению принципиально новой для сети железных дорог России технологии разделения железнодорожных потоков на преимущественно пассажирское и грузовое направления.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159