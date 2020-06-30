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Расписание пригородного поезда изменится в Ростовской области

С 1 июля в Ростовской области изменяется график движения пригородного поезда на маршруте Ростов – Лихая.

Для повышения качества обслуживания пассажиров пригородному поезду №6516 сообщением Лихая – Ростов отправлением со станции Лихая в 5.4 вводится дополнительная остановка на станции Замчалово (05.52 – 05.53)

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам») и АО «СКППК», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159

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Категория: Новости / Транспорт

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