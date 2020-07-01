Глава ГИБДД рассказал, как штрафы дисциплинируют водителей

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Более 85% штрафов, которые получили водители в России за пять первых месяцев 2020 года, были вынесены дорожными камерами. Об этом рассказал глава ГИБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«Камеры на дорогах дисциплинируют водителей. Возможность получить штраф заставляет их соблюдать ПДД, а значит, снижается риск возникновения ДТП», - подчеркнул он в интервью сайту «АиФ».

По его словам, за первые месяцы года больше всего штрафов автолюбители получили за превышение скорости от 20 до 40 км/ч (39 млн административных штрафов). Также за превышение от 40 до 60 км/ч водители получили 1,1 млн штрафов, еще 1 млн – за непристегнутый ремень. Около 3 млн раз водители игнорировали разметку и дорожные знаки и 1,2 млн – красный сигнал светофора и стоп-линию.

Источник: https://www.mk.ru/