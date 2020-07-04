В России начнут продавать автомобили без участия дилеров

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В России могут начать продавать автомобили без участия дилера. Запустить сервис с возможностью самостоятельно покупать свои машины может корейская компания Hyundai.

В России могут начать продавать автомобили без участия дилера. Запустить сервис с возможностью самостоятельно покупать свои машины может корейская компания Hyundai.

Благодаря нововведению, приобрести авто можно будет уже практически без участия дилера. Клиенту через официальный сайт компании нужно будет только выбрать модель, а затем сконфигурировать ее. Кроме того, он сможет даже оформить страховку и получить одобрение на кредит.

К дилеру нужно будет приехать уже только для получения авто, сообщает Carsweek.

Руководство корейской компании считает, что этот способ станет оптимальным. Он экономит время покупателей.

Пока данная практика существует только для бизнес-седана Hyundai Sonata. В компании решили начать с него в связи с тем, что объем реализации этой модели серьезно уступает другим моделям в России.

Проблема в отношении к происходящему со стороны дилерских центров. В случае таких нововведений они теряют часть средств при оформлении кредита и страховки.

Источник: https://www.mk.ru/