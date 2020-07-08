Названа самая распространенная причина превышения скорости

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Большинство людей, превышающих скоростной режим за рулем автомобиля, делают это из-за конкретного механизма в голове человека. О нем рассказал в интервью радио Sputnik психолог Сергей Ланг.

Скорость превышают не только лихачи, которые получают от этого адреналин и удовольствие, но и нормальные люди. Они едут быстрее разрешенных показателей из-за самообмана, уверен Сергей Ланг. По его словам, в некоторых ситуациях человек неправильно воспринимает течение времени, а потом пытается его вернуть назад.

"Люди много времени проводят в пробках, люди опаздывают, поэтому некоторые потом пытаются обогнать время. Они пытаются обогнать потерянное время, но тут происходит самообман. Человеку кажется, что превышая скорость, он нагоняет то время, которое было потеряно. На самом деле, минута или две, которые человек может выиграть, оказываются незначительными", - рассказал психолог.

Отучить людей превышать скоростной режим может только одно – ответственность, считает Сергей Ланг.

"Нужно понимать, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за других. Я тоже любил полихачить, но поменял свое мировоззрение, когда стал отцом. Может вы видели на дорогах плакаты: "Не нарушай скорость папа, я жду тебя дома"? Когда я стал папой и увидел такой плакат, я перестал нарушать скоростной режим. Теперь у меня нет желания просто развеяться и получить удовольствие таким образом. Я понимаю, что риск не стоит того", - рассказал психолог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/