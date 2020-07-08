Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей понизится за счет лихачей

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Страховые компании индивидуализируют тарифную сетку ОСАГО и сделают её более гибкой для автолюбителей. Аккуратные водители смогут платить за полис меньше, а вот для любителей рисковать на дороге и нарушать правил ПДД цена страховки вырастет.

Проект Указания о расширении тарифного коридора опубликован на сайте Банка России.

Регулятор предлагает расширить границы базовой ставки на 10% вниз и вверх по легковым автомобилям физических лиц. Цена страховки будет определяться в зависимости от риск-профиля водителя. По легковым автомобилям юридических лиц расширение составит примерно 20%, а для такси около 30%. Поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов вступят в силу с 24-го августа 2020 года. Помимо факторов, установленных в законе, согласно проекту Указания ЦБ будут учитываться возраст и пробег автомобиля, семейный статус водителя и иные факторы. Например, в зависимости от возраста-стажа автовладельца коэффициент изменится на 3-4%. Молодые автолюбители с малым опытом вождения будут платить за страховку больше зрелых и опытных.

«Индивидуализация тарифов – следующий этап реформы ОСАГО, к которому мы все стремились. Был правительственный законопроект, который расширял более глобально на втором этапе – на 40%, на третьем – на 30%. Но при этом исключался ряд коэффициентов: по мощности и территориальный. Также вырастал размер компенсации по ущербу жизни и здоровью до 2 миллионов. Поэтому расширение будет – и в меньшую сторону, и в сторону увеличения», - разъяснил Член комитета <Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов,- «У страховщиков появится возможность вариации уменьшения или увеличения тарифов для водителей. Это важно, чтобы навести порядок на рынке ОСАГО и на дорогах, снизить травматизм. Представителями ЦБ были проведены расчеты для изменения коэффициентов, которые сейчас переданы независимому актуарию. Согласно его рекомендациям будут внесены изменения по расширению базового коридора.»

В документе ЦБ также есть перечень параметров, которые страховщики не могут использовать, определяя тарифы. Среди них должностное положение, участие в политических и общественных организациях, вероисповедание, раса, национальность и язык. Важный пункт - коэффициент грубых нарушений ПДД для водителей, неоднократно садящихся за руль после принятия спиртных напитков, игнорирующих скоростной режим, выезжающих на встречную полосу, проезжающих на «красный свет». Также благодаря расширению коридора и большей индивидуализации тарифов может снизиться процент автомобилистов с поддельными полисами ОСАГО.

«Вы знаете, если человек не пользуется полисом ОСАГО или пользуется фальшивым, то конечно для него, в следующий раз, коэффициенты вырастут. Поэтому частично это повлиять может. Но в большей степени на это повлияет увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО», - отметил Алексей Изотов, - «Я слышал и про 20% автомобилистов, которые ездят без полисов, и про 3 миллиона таких нарушителей. Тут ситуация двоякая… Есть категория людей, которая ни в коем случае не будет платить, только штрафы оплачивать. Но среди этих 3 миллионов присутствуют и те, кто не виновен. Они ездят с поддельными полисами сами не зная того. Например, граждане хотят получить страховку со скидкой. И они как раз отзываются на рекламу «дешево ОСАГО», приезжают туда, а их там просто обманывают. Как вариант, записывают не те характеристики мощности двигателя. Такой водитель сам ездит и не знает, что полис у него поддельный. Люди часто смотрят на коэффициенты, которые им выставляют, а вот мощность двигателя не смотрят. Поэтому я думаю, нововведения могут увеличить внимательность граждан к документам.»

В свою очередь Российский союз автостраховщиков назвал города, где территориальный коэффициент по ОСАГО снизится сильнее всего согласно проекту Указания ЦБ. Так в Мурманске и Челябинске ожидается снижение на 5,2%, с нынешних 2,1 до 1,99. В Москве, Казани и Перми коэффициент территории снизится с 2 до 1,9, а в Кемерово с 1,9 до 1,81. В 11 российских городах территориальный коэффициент упадет на 4,4%. Для автомобилистов Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Уфы, Краснодара, Новороссийска, Архангельска, Иваново, Новокузнецка и Ростова-на-Дону он изменится с 1,8 до 1,72. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, снижение территориальных коэффициентов в крупных городах РФ говорит о все большей персонализации тарифов и снижении территориального фактора на формирование тарифной сетки.

Редакция проекта «ОСАГО-общественная экспертиза» напоминает, что работы по расширению тарифного коридора обязательного автострахования стартовали в начале 2019 года и привели к снижению средней цены полиса примерно на 5% по его итогам.

Источник: «ОСАГО: общественная экспертиза»