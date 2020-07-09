Более 500 нарушений правил дорожного движения зарегистрировали дежурные на переездах СКЖД в первом полугодии

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С начала текущего года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской магистрали произошло 12 столкновений автомобилей с поездами, в которых 3 человека погибли и 4 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, в январе-июне прошлого года также произошло 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы.

В первом полугодии дежурные по переездам зарегистрировали более 500 нарушений правил дорожного движения.

Чтобы пересечение переездов было максимально безопасным для всех участников движения, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели около 80 рейдов, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения. При этом особое внимание при общении с водителями обращалось на тяжесть последствий ДТП, и неотвратимость наказания за допущенные нарушения.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Северо- Кавказской железной дороге проводится системная работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами.

В этом году на пяти переездах Краснодарского края установлены комплексы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые подключены к системам ГИБДД. Эти камеры обеспечивают высокое качество изображения в любых погодных условиях и позволяют круглосуточно вести обзорное видеонаблюдение за дорожной обстановкой.

Источник: https://www.skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159