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Остановочные пункты в Таганроге и Батайске Ростовской области стали доступнее для маломобильных людей

Пассажирские платформы на остановочных пунктах Михайловка в Таганроге и Электродепо в Батайске стали более доступны для маломобильных групп населения.

В июне на данных остановочных пунктах обустроены пешеходные переходы, которые полностью соответствуют требованиям беспрепятственного доступа. Благодаря этому инвалиды-колясочники смогут проехать на пассажирские платформы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Кроме того, в рамках подготовки к сезону летних пассажирских перевозок на остановочных пунктах Ростовской области окрашены все ограждения, навесы и малые архитектурные формы, а также обновлены полосы безопасности.

Источник: http://skzd.rzd.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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