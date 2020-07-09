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Пассажиры могут воспользоваться услугами бизнес-зала нового формата на вокзале станции Сочи

Бизнес-зал нового формата начал работать на цокольном этаже вокзального комплекса Сочи. Воспользоваться его услугами можно круглосуточно.

Помещение оформлено в современном стиле. Здесь расположена зона отдыха с телевизорами и комфортабельными диванами. В бизнес-зале оборудованы также рабочие места. Кроме того, его посетители могут бесплатно воспользоваться услугами хранения ручной клади и принять душ. Для пассажиров с детьми организована игровая зона.

Отдельное место отведено под зону питания по типу «шведский стол». Здесь пассажирам предлагают  на выбор без ограничения холодные и горячие блюда, закуски, а также безалкогольные напитки. Для удобства посетителей во внутреннем «Венецианском дворе» вокзала обустроена летняя терраса.

Стоит отметить, что пользователи туристических программ - держатели карт Priority Pass, Lounge Key, Dinners Club при предъявлении карты и посадочного талона на поезда дальнего следования могут бесплатно воспользоваться услугами бизнес-зала в день отправления поезда.

Источник: филиала ОАО "РЖД"

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Категория: Новости / Транспорт

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