На въезде в Геленджик начался демонтаж объектов транспортного кольца

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В рамках реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» запущен второй этап строительства транспортных развязок на въездах в Геленджик.

На участке дороги 1513+530 км – это кольцо на въезде в город со стороны Новороссийска – в ближайшее время начнутся строительные работы. Сегодня на въездной группе начат демонтаж колонной конструкции, парящих чаек и надписи «Город моей мечты». Знакомая и узнаваемая жителями всей страны круговая стела была построена 1982 году к шестидесятилетию СССР. В годы Советского Союза на мачтах этой стелы размещались символы всех союзных республик. А надпись «Город моей мечты» была установлена в 2004 году. К сожалению, сохранить или перенести в другое место конструкцию, ставшую одной из визитных карточек курорта, не представляется возможным из-за её хрупкости. Предстоящая стройка имеет колоссальное значение для курорта. Через этот участок каждое лето проходит огромный транспортный поток – более 50 000 машин в сутки в пиковые курортные месяцы. В этом месте над существующим транспортным кольцом будет возведена эстакада длинной порядка 180 метров для пропуска транзитного транспорта. Само кольцо также будет расширено. Вся протяжённость данного строительного участка составляет 1 км. По завершению работ в 2023 году суточная пропускная способность этого участка увеличится до 83 000 машин.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик