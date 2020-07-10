На первый рейс «Ласточки» Ростов – Имеретинский Курорт проданы все билеты

/Транспорт/

На первый рейс «Ласточки» Ростов – Имеретинский Курорт продано 100% билетов. А на рейсы, которые состоятся в следующие три дня, в продаже осталось менее 10% мест.

Напомним, что состав по новому маршруту начинает курсировать с 10 июля. Ранее этот поезд ходил между Ростовом и Туапсе.

Из Ростова-на-Дону в первый рейс «Ласточка» отправляется сегодня в 17:18. На конечную станцию состав прибудет 11 июля в 01:43.

В обратном направлении с 11 июля со станции Имеретинский Курорт поезд станет отправляться в 02:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52.

Время в пути в прямом направлении 8 часов 25 минут, в обратном – 8 часов 48 минут. Стоимость проезда составляет от 1039 руб.

На маршруте, обслуживаемом Дирекцией скоростного сообщения, курсируют «Ласточки» класса «Премиум». Они отличаются от обычных составов повышенным классом комфорта: более эргономичными и удобными откидывающимися креслами, количеством санитарных комнат, а также наличием столиков и кулеров с питьевой водой.

Стоит отметить, что продление маршрута поезда №807/808 Ростов – Туапсе произошло после многочисленных обращений жителей донской столицы, которые просили ввести прямое сообщение «Ласточками» между донской столицей и Сочи.

Данный поезд также очень удобен и для жителей Кубани. Он позволит сочинцам прибывать в краевой центр к началу работы государственных учреждений, краснодарцам – отправляться на Черноморское побережье в более удобное время, после окончания рабочего дня.

Источник: филиала ОАО "РЖД"