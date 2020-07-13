Рейд ГИБДД - эвакуация

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Большое количество транспорта в любом городе приводит к возникновению на дорогах заторовых ситуаций, не стал исключением и Сочи.

По уровню автомобилизации наш город опережает даже города- миллионники, а во время курортного сезона поток автомобилей увеличивается ещё больше, что напрямую влияет на количество «пробок». Одной из главных причин их появления являются припаркованные вдоль дорог машины, которые резко снижают пропускную способность городских трасс.

С целью недопущения хаотичной парковки, на дорогах города ежедневно несут службу экипажи Госавтоинспекции, которые контролируют потоки транспортных средств и следят за соблюдением Правил, в том числе и правил остановки и стоянки транспортных средств. В установленных законодательством случаях автомобили нарушителей «эвакуируют» на специальную охраняемую стоянку, а владельцу транспортного средства придется оплатить не только административный штраф за нарушение ПДД, но и услуги эвакуатора.

Командир полка ДПС ГИБДД УВД по г.Сочи подполковник полиции Метелёв Сергей Юрьевич: «Уважаемые жители и гости города-курорта Сочи, полк ДПС ГИБДД на постоянной основе проводит мероприятия, связанные с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств. Хочу напомнить, что данный вид нарушения подразумевает задержание транспортного средства. Не доставляйте себе неудобства, соблюдайте Правила дорожного движения».

Данные мероприятия проводятся ежедневно, а во время летнего курортного сезона к подобным нарушениям особо пристальное внимание.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944