/Транспорт/

Холдинг «РЖД» начал онлайн-продажи услуг охраны и сопровождения грузов

На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» стали доступны для заказа в цифровом формате услуги Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» (ФГП ВО ЖДТ России).

Теперь при оформлении перевозки и сопутствующей услуги охраны и сопровождения заказ полностью оплачивается и исполняется на электронной площадке без необходимости заключения отдельного договора.

С целью обеспечения сохранности груза ФГП ВО ЖДТ России проводит целый комплекс мероприятий, в том числе физическую охрану в пути следования, охрану грузов в парках станций, применение групп быстрого реагирования и технических средств охраны.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Добавить комментарий

Последние новости

Медик рассказал, как после 50 лет предотвратить потерю зрения

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос россиян

«Голубой поток» остался без газа

К росту тарифов ЖКХ добавилась новая напасть: энергия подорожает

Борцам с нацистским подпольем в послевоенные годы заплатят по 75 тысяч