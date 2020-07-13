Холдинг «РЖД» начал онлайн-продажи услуг охраны и сопровождения грузов

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На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» стали доступны для заказа в цифровом формате услуги Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» (ФГП ВО ЖДТ России).

Теперь при оформлении перевозки и сопутствующей услуги охраны и сопровождения заказ полностью оплачивается и исполняется на электронной площадке без необходимости заключения отдельного договора.

С целью обеспечения сохранности груза ФГП ВО ЖДТ России проводит целый комплекс мероприятий, в том числе физическую охрану в пути следования, охрану грузов в парках станций, применение групп быстрого реагирования и технических средств охраны.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159