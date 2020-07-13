Эксперт рассказал, как защитить автомобиль в жару

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Накрывать машину чехлом, чтобы защитить ее от перегрева, особого смысла нет – вы только превратите автомобиль в "парник", считает автоэксперт Максим Ракитин. В интервью радио Sputnik он объяснил, как реагируют на солнце и жару различные части вашей машины.

Некоторые считают, что в сильную жару под прямыми лучами солнца краска на автомобиле может "поплыть". Это миф, современным автокраскам солнце не страшно, а вот некоторые виды пластика от длительного воздействия экстремальных температур внутри машины могут пострадать, разъяснил автоэксперт, главный редактор журнала "Клуб четыре на четыре" (Club 4x4) Максим Ракитин.

В интервью радио Sputnik он уточнил, что в жару автомобиль на очень долгое время на солнце лучше не оставлять по очень простой причине: вам самим там потом может стать плохо. И, конечно же, не нужно оставлять в стоящей на солнце машине потенциально огнеопасные предметы.

"Если там, например, лежит зажигалка, есть очень большая вероятность того, что зажигалка взорвется. Помимо того, когда вы садитесь в горячий автомобиль, вам просто может стать плохо. Каждый человек воспринимает жару по-своему, а в автомобиле, стоящем на 35-градусной жаре, температура внутри может достигать 70-80 градусов в зависимости от цвета автомобиля", – предупредил Максим Ракитин.

Автоэксперт отметил, что темный салон автомобиля нагревается на солнце быстрее, чем светлый, а вот материал обивки не имеет значения. "Особой корреляции между материалом изготовления нет – чуть сильнее греется кожа. Все зависит от цвета салона. Если салон темный, он быстро нагреется вне зависимости от материала сидения, просто сработают законы физики", – сказал автоэксперт.

Максим Ракитин назвал единственный случай, когда, по его мнению, есть смысл полностью укрыть автомобиль.

"Мокрая тряпочка – это старый дедовский способ, накрывать автомобиль целиком тоже нет никакого смысла, просто потому что тогда вы организуете внутри автомобиля "парник". Единственное, когда обещают град, есть смысл укрыть полностью, чтобы минимизировать последствия, сохранить металл. Самый доступный, простой и понятный способ укрыть автомобиль от прямого солнца – светоотражающий экран", – посоветовал автоэксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/