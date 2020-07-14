Автоэксперт назвал год появления бюджетного Aurus

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Российский автопроизводитель Aurus готовит новую бюджетную модель. Когда она может выйти, рассказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Бренд премиальных российских автомобилей Aurus готовит новую модель. Как пишет Speedme, новинка окажется дешевле уже существующих - Senat и Senat Limousine. Она будет построена на новой платформе с гибридной силовой установкой.

Когда именно будет модель увидит свет и насколько она будет "бюджетной" - пока неизвестно, и это вызывает большие вопросы, рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

"Чтобы серьезно заниматься этим, нужны годы. Не просто годы, а десятилетия упорного труда и присутствия на рынке. Говорить о том, что у нас появится дешевый гибрид или просто легковушка, пока нельзя. Это нужно машину с нуля делать. Сейчас они делают Aurus. Aurus – это дорогая машина по всем компонентам. Дешевый автомобиль надо с чистого листа проектировать. Когда они это сделают? Дай бог, если лет через 50", - заключил автоэксперт в интервью радио Sputnik.

Российские премиальные машины Aurus появились в рамках проекта "Кортеж". Изначально их создавали для специальных гаражей президента и членов правительства России, но очень скоро их смогут приобрести и просто состоятельные граждане.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/