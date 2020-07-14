В чем преимущества асфальтирования?

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Современный строительный рынок предлагает большой выбор материалов для обустройства подхода к дому или подъезда к территории предприятия, фабрики или завода, но самыми популярными уже на протяжении многих лет остаются бетон и асфальт.

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Асфальтирование - это непростая задача, особенно когда речь идет о больших объемах. Чтобы получить в результате надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать на протяжении десятков лет, не требуя дорогостоящего обслуживания, необходимо строго соблюсти определенную технологию. Для начала под будущее асфальтовое покрытие подготавливается участок, который освобождается от грязи, мусора, посторонних предметов. После по его периметру укладывается бордюр, асфальт разогревают до высоких температур и укладывает с помощью катка. Надежная, современная спецтехника позволяет в результате получить идеально ровное покрытие, отлично подходящее в том числе для многотонных грузовых машин.

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