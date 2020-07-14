Операция ГИБДД «Маячок»

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В рамках операции «Курорт-2020» сотрудники Госавтоинспекции Сочи совместно с медиками проводят профилактическое мероприятие «Маячок», цель которого – напомнить водителям о необходимости предоставлять преимущество транспортным средства с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

За время рейда никто из водителей не нарушил данных требований ПДД, все пропустили карету скорой помощи, двигавшуюся в плотном потоке транспорта с включенными спец.сигналами. Однако, часто водители, пропустившие спецтранспорт, пытаются начать движение сразу же после того, как автомобиль спец.служб проедет мимо них, и тем самым ускорить своё движение в заторовой ситуации. Забывая о том, что они не только нарушают ПДД, но и подвергают риску возникновения ДТП других участников дорожного движения. За час рейда было выявлено 5 таких нарушителей. Каждому водителю полицейские постарались объяснить с какими рисками сопряжено данное нарушение, и к каким последствиям могут привести такие необдуманные действия. Кроме того, на каждого нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Начальник отделения ИАЗ ОГИБДД УВД по г.Сочи майор полиции Нестеренко Антон Васильевич: «Уважаемые участники дорожного движения, напоминаю, что если автомобиль со спец.сигналами едет по вашей полосе, вы обязаны принять все меры для обеспечения его беспрепятственного проезда. Также согласно ПДД запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости».

Аналогичные мероприятия будут проходить в течение всего курортного сезона во всех районах города.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи