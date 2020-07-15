Bentley представляет единственный в России Mulsanne финальной серии 6.75 Edition

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Компания Bentley представляет в России легендарный роскошный Mulsanne лимитированной серии 6.75 Edition от ателье Mulliner.

Производство модели, более 10 лет занимавшей место флагмана модельного ряда марки, завершилось уникальной коллекцией из 30 экземпляров. Единственный в стране Mulsanne 6.75 Edition синего цвета Moroccan Blue эксклюзивно представлен в дилерском центре «Bentley Москва».

Кристиан Шлик, глава марки Bentley в России, отмечает: «Bentley Mulsanne – поистине культовый автомобиль, который обрел множество поклонников по всему миру и безусловно вошел в историю. Сегодня ценители бескомпромиссно роскошной модели имеют редкую возможность стать обладателями этого шедевра британского автомобильного инженерного искусства. Один из автомобилей лимитированной серии, последний новый Bentley Mulsanne 6.75 Edition, эксклюзивно представлен в России, чтобы дополнить исключительную коллекцию своего владельца».

Финальная серия роскошного Mulsanne от ателье индивидуализации Mulliner чествует мастерство автомобильных инженеров из Крю и великое наследие Bentley. Вдохновением для создания уникального Mulsanne 6.75 Edition стал легендарный двигатель V8 6 3?4 л, который в этом году отметил 60-летие непрерывного выпуска. Этот мощный двигатель – рекордсмен среди двигателей V8, непрерывно находившихся на производстве, – был впервые использован в Bentley S2 в 1959 году. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий его конструкция претерпевала многочисленные изменения, основные принципы и размеры, характеризующие этот двигатель, остались прежними.

Производство впечатляюще мощного двигателя V8 6 3?4 л также завершилось. Общий опыт команды талантливых специалистов по сборке легендарного V8 от Bentley составляет 105 лет. На создание каждого двигателя требуется 15 часов кропотливого ручного труда. Основные компоненты подбираются индивидуально, чтобы достичь идеального баланса характеристик, обеспечивающих исключительную плавность работы двигателя и впечатляющую динамику. На переднюю часть каждого двигателя после тщательных испытаний устанавливалась специальная табличка с именем и подписью инженера, ответственного за сборку. Эта традиция не менялась на протяжении многих десятилетий.

Источник: Copyright Bentley Motors