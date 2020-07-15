Плюсы и минусы системы Вебасто в автомобиле

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Следуя поговорке о том, что готовить сани нужно летом, позаботьтесь о подготовке своего автомобиля к предстоящему осенне-зимнему сезону заблаговременно.

Максимально продлить срок его беспроблемной эксплуатации и свести к минимуму риск возникновения всевозможных поломок позволяют подогреватели для автомобиля. На российском рынке особенной популярностью пользуются предпусковые двигатели webasto, все вложения в которые очень быстро окупаются.

Предпусковой двигатель - это функциональная и экономичная печка, начинающая свою работу еще до запуска двигателя. Она состоит из нескольких элементов:

камеры сгорания;

теплообменника;

системы контроля и управления.

Вебасто позволяет эффективно обогревать все системы, двигатель, кузов автомобиля. О многочисленных преимуществах системы можно говорить долго, однако лучше познакомиться с ними на собственном опыте. Для этого следует найти компанию, специализация которой – установка вебасто, после чего проконсультироваться с ее мастерами: они расскажут о том, действительно ли стоит вкладывать в эту систему средства именно в вашем случае и когда можно будет отметить полную окупаемость всех понесенных затрат.

К преимуществам Webasto специалисты относят следующее:

всегда хороший обзор: тёплый воздух направляется на стёкла;

экономия времени: его больше не придется тратить на прогрев двигателя в холодный зимний день;

круглогодичный комфорт: в жаркую погоду Вебасто охлаждает автомобиль, в тёплую - нагревает;

практически бесшумная работа;

длительный срок службы;

надежность, долговечность;

возможность экономии топлива, что всегда было и остается актуальным.

Владельцы грузовых и легковых транспортных средств не понаслышке знают о том, что топливо дорожает чуть ли не ежедневно. Это заставляет автолюбителей искать способы сократить затраты. Одним из самых эффективных в 2020 году является установка Webasto на бензиновый двигатель. Производством этих систем занимается немецкая компания, которая сегодня ассоциируется с качеством, практичность, а также с идущими в ногу со временем решениями.

Есть ли у этой системы подогрева автомобиля недостатки?

Это актуальный на сегодняшний день вопрос, найти ответ на который можно как в специализированной литературе, так и на тематических автомобильных форумах и сайтах: на таких ресурсах автовладельцы делятся своим опытом эксплуатации различного оборудования. В числе «минусов» системы некоторые отмечают довольно высокую стоимость - около 30 000 рублей, однако все затраты, что не раз доказала практика, очень быстро окупаются.