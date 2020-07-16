Перевозки пассажиров пригородными поездами в июне выросли на 39% по сравнению с маем 2020 года

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В июне 2020 года пригородными поездами АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК») воспользовалось 900 тыс. пассажиров. Это на 39% больше, чем в мае 2020 года.

В минувшем месяце на маршрутах АО «СКППК» перевезено около 115 тыс. федеральных и региональных льготников, что вдвое больше по сравнению с маем.

Пассажирооборот в пригородном сообщении в июне составил свыше 31 млн пасс-км.

АО «СКППК» – дочернее зависимое общество ОАО «РЖД». Компания осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159