Погрузка продовольственных товаров выросла на СКЖД на 8% в первом полугодии 2020 года

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Северо-Кавказская магистраль продолжает обеспечивать бесперебойную отправку социально важных грузов.

В первом полугодии со станций СКЖД в разные российские регионы отправлено 323 тыс. тонн сахара, 109 тыс. тонн крупы, муки и других продуктов перемола, 46 тыс. тонн овощей, а также 429 тыс. тонн остальных продовольственных товаров.

Кроме того, в январе-июне 2020 года на магистрали погружено около 60 тыс. тонн промышленных товаров народного потребления.

В последние месяцы на Северо-Кавказской железной дороге особое внимание уделяется оперативному приему заказов и своевременной доставке социально значимых грузов.

Напомним, что с 4 апреля ОАО «РЖД» ввело скидки до 42,5% на внутрироссийские перевозки в универсальных крытых вагонах таких социально значимых грузов, как зерновые культуры и семена, мука и крупы, макаронные и кондитерские изделия, сахар, соль, овощи, фрукты, соки, изделия текстильной и бумажной промышленности.

Кроме того, внедрен бесплатный сервис оперативного уведомления грузоотправителей о доставке социально важных грузов, получивший название «Ваш груз прибыл!». Данный сервис позволяет оперативно констатировать факт доставки получателю отгруженной продукции.

Для быстрого разрешения проблемных вопросов и сбора предложений от участников рынка грузовых перевозок организована отдельная горячая линия по телефону 8-800-755-00-00.

Источник: https://skzd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=4159