Предполагается, что парк группы к этому времени вырастет примерно до 600 самолетов, 235 из них будут отечественного производства.

Сейчас парк всей группы "Аэрофлот" насчитывает 359 воздушных судов. У одноименной авиакомпании 246 самолетов, у "России" — 61, у "Победы" — 30, у "Авроры" — 22. Большинство машин иностранного производства — Boeing и Airbus, из российских есть 54 Superjet. Ранее компании группы анонсировали поступление новых самолетов, в том числе A350, Boeing 737 MAX, SSJ-100, а также 85 пока не сертифицированных МС-21.

Новую стратегия развития "Аэрофлота" глава компании Виталий Савельев представил премьеру Михаилу Мишустину в минувший вторник. Ожидается, что к 2028 году группа доведет свой пассажиропоток до 130 млн человек — в прошлом году он был на уровне 60,7 млн, а все российские авиакомпании перевезли 128 млн пассажиров.

Стратегия также предполагает трансформацию бизнеса трех компаний группы — "Аэрофлота", "России" и "Победы". Головной "Аэрофлот" продолжит работать в премиальном сегменте и планирует стать пятизвездочной компанией по стандартам агентства Skytrax (сейчас у него 4 "звезды"). Он также хочет сосредоточиться на дальних маршрутах, передав почти весь среднемагистральный флот низкобюджетной "Победе". У обеих компаний к 2028 году будет по 170 самолетов, но "Аэрофлот" планирует перевозить 35-40 млн человек, а "Победа" — 55-65 млн, став, таким образом, крупнейшей авиакомпанией страны (в 2019 году была четвертой). За счет этого, по оценке руководства "Аэрофлота", цены на билеты в эконом-классе упадут на 30%. "Россия" должна будет сосредоточиться на социальных направлениях, в частности, "плоских" тарифах, и на эксплуатации отечественной авиатехники (всего у нее будет 250 самолетов, 235 — российских).

Исходя из доклада Савельева премьеру, у "Аэрофлота", "Победы" и "России" через семь лет будет 590 самолетов. Получается, что дальневосточная "Аврора", про развитие которой глава "Аэрофлота" ничего не сказал, либо сильно сократит парк, либо, что более вероятно, и вовсе выйдет из группы. Тем более, ранее СМИ сообщали, что "Аэрофлот" ведет переговоры о продаже своего пакета в "Авроре" (51%) ее второму акционеру — правительству Сахалинской области. В компании это не комментировали.

Предыдущую стратегию развития группы "Аэрофлот" утвердили в 2018 году. По ней группа к 2023 году намеревалась увеличить пассажиропоток до 100 млн человек. Основной целью была заявлена региональная экспансия: создание авиабаз в аэропортах Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отвели особую роль: из него "Аэрофлот" собирался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой. К 2023 году "Аэрофлот" планировал увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.