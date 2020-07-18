Как изменилось отношение жителей к каршерингу на фоне пандемии

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Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к сервису. Среди участвовавших в опросе жителей Южного федерального округа – регулярных пользователей каршеринга – 21% отметили, что на фоне пандемии решили приобрести личный автомобиль и отказаться от каршеринга, 23% указали, что в целях безопасности стали реже пользоваться каршерингом. Тех, кто сразу после снятия ограничений на работу каршеринга вернулся к прежней частоте поездок оказалось 31%. Еще 21% участников исследования теперь пользуются каршерингом чаще, чтобы избежать поездок в общественном транспорте.

Как жители ЮФО используют каршеринг и такси после самоизоляции

Как показал опрос, проведенный Авито Авто в июле, после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов каршеринга, 31% жителей ЮФО, пользующихся услугой, сразу вернулись к прежней частоте поездок на каршеринге, еще 21% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 21% опрошенных намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля, 23% респондентов решили сократить частоту поездок на каршеринге.

Четверть опрошенных пользователей каршеринга из Южного федерального округа после завершения самоизоляции используют такси и каршеринг в одинаковом объеме. 23% респондентов отметили, что используют каршеринг чаще, чем такси, поскольку для них это выгоднее и удобнее. Противоположную позицию заняли 16% опрошенных. После пандемии 18% опрошенных считают поездку на каршеринге более безопасной, чем на такси. При этом 14% респондентов, наоборот убеждены, что безопаснее использовать такси.

Для чего жители ЮФО используют каршеринг и сколько тратят на услугу

Судя по результатам опроса Авито Авто, каршеринг в масштабах страны остается развивающейся услугой. Из 10 000 респондентов, принимавших участие в исследовании, 78% отметили, что пока не пользуются каршерингом. При этом в ЮФО доля использующих каршеринг ниже, чем в целом по стране, среди опрошенных жителей округа таковых оказалось 21%.

Больше 15 поездок на каршеринге в месяц совершают только 2% опрошенных жителей округа. От 5 до 15 раз ежемесячно используют каршеринг 3% респондентов, а 16% участников исследования совершают от 1 до 5 поездок в месяц.

Из тех, кто пользуется каршерингом, в Южном федеральном округе 5% тратят на услугу в месяц более 5000 рублей, 19% – от 3000 до 5000 рублей, 40% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 25% тратят на каршеринг ежемесячно от 500 до 1000 рублей. Менее 500 рублей в месяц на каршеринг тратят 9% опрошенных пользователей услуги.

Отвечая на вопрос о целях использования каршеринга, 24% респондентов из Южного федерального округа отметили, что используют сервис для поездок на работу или учебу. 16% участников опроса указали, что пользуются каршерингом для поездок на дачу, 15% используют каршеринг для поездок в аэропорт или на вокзал. Более половины (61%) респондентов используют каршеринг для поездок по городу в личных целях. Для осуществления волонтерской деятельности используют каршеринг 7% опрошенных, а грузовым каршерингом для перевозки крупногабаритных вещей пользуются 13% респондентов.

Пандемия и отношение к личному автомобилю

В июне эксперты Авито Авто представили результаты опроса, касающегося изменений в отношении россиян к личному автотранспорту на фоне пандемии. Согласно результатам июньского исследования, 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали. 57% опрошенных жителей страны и после снятия ограничительных мер стараются чаще пользоваться автомобилем для поездок в целях безопасности. В целом по России 43% респондентов планируют реже использовать общественный транспорт в целях безопасности.

Источник: https://www.avito.ru/